Bayern München-coach Vincent Kompany wordt ambassadeur van Foodmaker

Foodmaker, de Belgische producent van gezonde, verse maaltijden, gaat een partnership aan met Vincent Kompany. De coach van FC Bayern München wordt uithangbord van het merk, dat hoge groeiambities heeft in Europa.

Duitsland als groeimarkt

Concreet gaan Foodmaker en Vincent Kompany een wederzijds partnerschap aan: Foodmaker wordt hoofdsponsor van BX Brussels, de voetbalclub die de ex-Rode Duivel in 2013 oprichtte als sociaal project, en Kompany wordt ambassadeur van het merk. De internationale bekendheid van de trainer zal de internationale ambities van Foodmaker verder ondersteunen.

De maaltijden van het Belgische bedrijf zijn vandaag al verkrijgbaar bij Delhaize in België en Luxemburg, Jumbo in Nederland, Monoprix en Franprix in Frankrijk, Billa in Oostenrijk en REWE in Duitsland. Daarnaast telt Foodmaker 23 eigen cafés, waaronder twee in Parijs. Ook dat netwerk wil het bedrijf internationaal verder uitbouwen, met Duitsland als een van de mogelijke toekomstige groeimarkten. Vandaag produceert het bedrijf dagelijks tot 150.000 verse maaltijden in zijn eigen keukens, met capaciteit om op te schalen tot 300.000.

Europees uitrollen

“Foodmaker maakt het voor iederéén mogelijk om gezond te eten, zonder dat dat veel tijd of een fortuin hoeft te kosten. Dat idee willen we nu op grote schaal verder uitrollen in heel Europa, te beginnen in Duitsland, waar Foodmaker de laatste jaren een uitstekende reputatie heeft opgebouwd,” zegt Vincent Kompany.

Foodmaker werkt al sinds zijn beginjaren samen met topsporters en topteams, waaronder Kim Clijsters, Tia Hellebaut, Tom Boonen, Kjeld Nuis, Club Brugge, RSC Anderlecht en wielerteam Alpecin-Premier Tech met Mathieu van der Poel. Oprichter Lieven Vanlommel wil gezonde voeding even toegankelijk en gemakkelijk maken als fastfood. Hij publiceerde zijn visie zopas in het boek “Zonder Filter” en komt zijn verhaal ook toelichten als spreker op de RetailDetail Night, op 19 november in Brussel. Tafels en tickets reserveren kan nu al via de knop hieronder.