El Ganso opent eerste Belgische winkel in Luik

El Ganso zet voet aan wal in België met een eerste corner bij warenhuisketen Inno in Luik. Het Madrileense modemerk staat bekend om zijn preppy looks en is bezig een sterke expansieslag.

Aan opmars bezig

In de Luikse vestiging van de Belgische warenhuisketen in brengt El Ganso een selectie samen van de collecties voor dames en heren. De inrichting sluit aan bij de merkidentiteit van het merk, dat een herkenbare preppy stijl heeft met Britse invloeden.

De opening past in de internationale groeikoers van het merk: buiten Spanje is El Ganso al actief in onder meer Frankrijk, Portugal, Chili en Mexico. Tegelijkertijd voerde het modelabel de voorbije maanden ook het tempo op in Spanje, waar het intussen ongeveer honderd verkooppunten telt, zowel eigen winkels als shop-in-shops bij El Corte Inglés.

Álvaro en Clemente Cebrián richtten het bedrijf op in 2004. Volgens de recentste gepubliceerde jaarcijfers sloot het bedrijf boekjaar 2025 af met een omzet van 78 miljoen euro, goed voor een stijging van 11% tegenover een jaar eerder.