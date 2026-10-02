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Geschreven door Pauline Neerman
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Nike snoeit verder: banen weg na zware terugval in China

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Mode2 oktober, 2026
Shutterstock.com

Nu het herstel langer duurt dan verwacht, schrapt Nike opnieuw banen. De sportgigant vereenvoudigt zijn wereldwijde structuur en mikt tegen 2031 op 2,5 miljard dollar aan besparingen. Vooral de aanhoudende terugval in China zet de ommekeer onder CEO Elliott Hill onder druk.

China “kost tijd”

Nike verwacht dat de omzet in het lopende boekjaar 2027 met een hoog enkelcijferig percentage daalt. Dat is beduidend slechter dan de daling van ongeveer 2% waarop analisten gemiddeld hadden gerekend. In het afgelopen kwartaal zakte de omzet met 4% tot 11,2 miljard dollar (9,95 miljard euro), of met 5% tegen constante wisselkoersen. De nettowinst daalde met 2% tot 712 miljoen Amerikaanse dollar (632 miljoen euro).

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