Omoda neemt oudste schoenwinkel van België over

Omoda neemt het bijna 300 jaar oude Mertens Schoenen en de aanpalende Van Bommel-store in het hart van Leuven over. De authentieke panden heropenen volgend jaar na een opfrisbeurt als de tweede fysieke Omoda-boutique in België, na Antwerpen.

“Sterke culturele match”

Na acht generaties komt familiebedrijf Mertens Schoenen, actief sinds 1728, in Nederlandse handen. Met de overdracht aan Omoda Brands per 1 juli 2027 blijft dit schoenenerfgoed op de iconische locatie in de Mechelsestraat verankerd, zeggen beide bedrijven in een persbericht. Voor de klanten in Leuven verandert de vertrouwde service niet. Het volledige winkelpersoneel blijft aan boord en vormt het hart van de nieuwe boutique.