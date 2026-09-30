Poolse outletketen HalfPrice komt naar zes Shopping Cora sites

HalfPrice, een Poolse outletretailer met meer dan 220 winkels in 15 Europese landen, komt naar België: in november opent de keten vijf winkels in Shopping Cora winkelcentra, gevolgd door een zesde in 2027.

Winkels van 3.000 m²

Mitiska REIM, de vastgoedspeler die in België de zes voormalige Cora hypermarktsites herontwikkelt, maakt het nieuws bekend: in november opent HalfPrice vijf winkels, in Châtelineau, Anderlecht, Messancy, Hornu en Rocourt, die samen goed zijn voor meer dan 15.000 m² winkeloppervlakte. De zesde vestiging staat gepland voor La Louvière in 2027.

De komst van HalfPrice betekent een nieuwe belangrijke mijlpaal in de transformatie van de Cora Shopping-locaties. Dit is immers een toonaangevende off-price retailer die een brede selectie internationale merken aanbiedt op het gebied van mode, schoenen, accessoires, woonartikelen, sport en vrije tijd, allemaal onder één dak en tegen zeer uitzonderlijke prijzen.

Nieuwe impuls

“Het concept, het brede scala aan productcategorieën en de off-price-positionering – die in België nog relatief ondervertegenwoordigd is – zullen de locaties een nieuwe impuls geven en hun aantrekkingskracht ver buiten hun directe verzorgingsgebied uitbreiden,” zegt algemeen directeur Bram Thomas van Mitiska REIM.

HalfPrice is onderdeel van de Poolse groep Modivo Platform, die ook eigenaar is van fysieke en online retailers als CCC (schoenen), eobuwie (schoenen), ShockPrice (huishoud- en mode-outlet), SK Store (basketbal), Boardriders (skate), Warsaw Sneaker Store en Beverly Hills Polo Club.

De retailer zet vanuit Oost-Europa zijn expansie westwaarts verder: het merk is intussen al actief in Polen, Oostenrijk, Tsjechië, Slowakije, Hongarije, Roemenië, Kroatië, Slovenië, Litouwen, Letland, Estland, Oekraïne, Bulgarije, Spanje en Italië.