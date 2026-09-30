Selfridges uit het rood dankzij meer en trouwere klanten

Selfridges heeft in het vorige boekjaar 2025 zowel de omzet als de winst stevig opgevoerd. De Britse warenhuisketen profiteerde van meer bezoekers in de winkels en boekte tegelijk een duidelijke verbetering van de rendabiliteit.

Klantentrouw ondanks tegenwind

In de 52 weken tot 3 januari 2026 kwam de omzet uit op 830,8 miljoen Britse pond (970,5 miljoen euro), goed voor een groei van 7% tegenover een jaar eerder. Rekent het bedrijf ook de verkopen van merkpartners mee, dan liep de totale opbrengst op tot 1,6 miljard Britse pond (1,9 miljard euro). In de vier Britse vestigingen steeg de bezoekersstroom eveneens met 7%.