Franse schoenenketen André stopt definitief na 130 jaar

Na 130 jaar verdwijnt de bekende Franse schoenwinkelketen André van het toneel, na een lange reeks van herstructureringen en overnames. Van een netwerk dat ooit 500 winkels telde, bleven er recent slechts een handvol over.

Aanslepende financiële problemen

De Parijse handelsrechtbank sprak op 9 september de gerechtelijke vereffening uit voor het bedrijf, dat nog 30 mensen in dienst had. Daarmee eindigt een lange reeks overnames, herstructureringen en inkrimpingen. André werd opgericht in 1896 in Nancy en groeide uit tot een vertrouwde naam in de Franse winkelstraten maar incasseerde de afgelopen jaren flinke klappen. Eerst dwong de Covid-pandemie winkels tot sluiting, daarna joeg de oorlog in Oekraïne de prijzen van grondstoffen omhoog, terwijl ook de concurrentie van ultrasnelle mode, met Shein als uithangbord, en tweedehandsplatformen, met Vinted op kop, toenam.