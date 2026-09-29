Zoekt Capri Holdings, de eigenaar van Michael Kors en Jimmy Choo, een koper?

Capri Holdings verkent een mogelijke verkoop van de groep. Er zouden geïnteresseerde partijen zijn en al informeel contact met investeerders die een overname zouden overwegen. Eerder stootte de modegroep Versace af.

Tweede overnamepoging

Enkele kandidaat-kopers zouden inmiddels inzage hebben gekregen in de cijfers van het concern, maar een woordvoerder van Capri wilde tegenover FashionUnited geen commentaar geven op “geruchten of speculaties”. Van een formeel proces is voorlopig weliswaar geen sprake en op korte termijn lijkt een deal niet waarschijnlijk.