Delvaux stelt Cartier-topvrouw als nieuwe CEO aan

Delvaux benoemt Cartier-veterane Yanina Novitskaya vanaf 1 december tot CEO. Het Belgische lederwarenmerk neemt zo afscheid van CEO Jean-Marc Loubier, die in de jaren 2010 zorgde voor een herlancering en vooral een wereldwijde uitbouw.

Al lang gepland

Moederbedrijf Richemont schuift Yanina Novitskaya naar voren als topvrouw: de manager komt over van Cartier en gaat in Brussel aan de slag, waar ze rapporteert aan Philippe Fortunato, CEO van de mode- en accessoirehuizen van de groep. Ze volgt Jean-Marc Loubier op, die Delvaux aan het einde van het jaar verlaat na een overdrachtsperiode.