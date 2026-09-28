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Geschreven door Pauline Neerman
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Delvaux stelt Cartier-topvrouw als nieuwe CEO aan

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Mode28 september, 2026

Delvaux benoemt Cartier-veterane Yanina Novitskaya vanaf 1 december tot CEO. Het Belgische lederwarenmerk neemt zo afscheid van CEO Jean-Marc Loubier, die in de jaren 2010 zorgde voor een herlancering en vooral een wereldwijde uitbouw.

Al lang gepland

Moederbedrijf Richemont schuift Yanina Novitskaya naar voren als topvrouw: de manager komt over van Cartier en gaat in Brussel aan de slag, waar ze rapporteert aan Philippe Fortunato, CEO van de mode- en accessoirehuizen van de groep. Ze volgt Jean-Marc Loubier op, die Delvaux aan het einde van het jaar verlaat na een overdrachtsperiode.

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