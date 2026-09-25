Voormalig H&M-topvrouw krijgt wereldwijde retailrol bij Mango

Mango stelt Katarzyna ‘Kasia’ Niemirowicz Majtas aan als chief retail officer. De voormalige H&M-directeur moet voor de verdere expansie van het fysieke winkelnetwerk zorgen. De Spaanse modechallenger positioneert zich zo steeds nadrukkelijker als luis in de pels van de fast-fashionreuzen.

Naar 3.000 verkooppunten

Niemirowicz Majtas trad pas in mei 2026 bij Mango in dienst als retaildirecteur voor Noord-Europa. Enkele maanden later schuift ze al door naar het managementteam, waar ze verantwoordelijk wordt voor de wereldwijde retailactiviteiten. “In haar nieuwe functie zal Kasia toezicht houden op onze wereldwijde retailstrategie, de verdere uitbreiding van ons winkelnetwerk en onze groei op internationale markten ondersteunen en bijdragen aan de ontwikkeling van ons strategische 4E-plan”, meldt Mango aan FashionNetwork.

De Poolse retailmanager brengt ruim twintig jaar internationale ervaring mee. Een groot deel daarvan deed ze op bij H&M Group, waar ze van winkelmanager doorgroeide tot twee jaar global sales director bij & Other Stories. Uiteindelijk werd ze regionaal directeur voor achtereenvolgens Spanje en Portugal, Italië en Oost-Europa.

Mango is momenteel volop bezig met internationale expansie: na een stevige herstructurering voor de coronaperiode, is de modegroep inmiddels weer actief in meer dan 120 markten met ruim 2.900 verkooppunten. In 2025 steeg de omzet met 13% tot 3,767 miljard euro. In de eerste helft van het huidige boekjaar kwam daar nog eens 1,852 miljard euro bij, 7,2% meer dan een jaar eerder.