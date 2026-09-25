Modeketens beloven leefbare lonen, maar “echte vooruitgang blijft uit”

Een derde van de grote modemerken zegt een leefbaar loon na te streven, maar slechts een fractie kan concrete vooruitgang aantonen. Dat blijkt uit de nieuwste Fashion Checker van de Clean Clothes Campaign. Vooral met het oog op de Europese zorgplichtwetgeving wordt de kloof tussen belofte en uitvoering ook een risico voor de bedrijven zelf.

Wel transparantie, geen loondata

De zevende editie van Fashion Checker analyseert 110 internationale modemerken op leefbare lonen, transparantie en klachtenmechanismen. Een derde daarvan deed al een formele toezegging rond leefbare lonen, maar slechts 4% rapporteert volgens de Clean Clothes Campaign concrete vooruitgang.