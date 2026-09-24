H&M krikt winst op, maar omzetgroei blijft mager

H&M Group ziet zijn kostenbesparingen en efficiëntere inkoop steeds nadrukkelijker terug in de winst. De Zweedse modegroep boekte in het derde kwartaal een sterker dan verwachte winstgroei, terwijl de omzet nauwelijks bewoog. Topman Daniel Ervér ziet daarom vooral aan de verkoopkant nog werk.

Bijna kwart meer winst

De operationele winst van H&M steeg in het derde kwartaal met liefst 23% tot 6,04 miljard Zweedse kroon (535 miljoen euro), ook beduidend meer dan consumenten verwachtten. De omzet kwam uit op 57,19 miljard Zweedse kroon (5,07 miljard euro), vrijwel evenveel als de 57,02 miljard Zweedse kroon (5,05 miljard euro) van een jaar eerder. Tegen constante wisselkoersen groeide de omzet met 1%.