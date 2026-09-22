Controverse bij Converse: Nike trekt campagne in na ophef over “KKK-symboliek”

Schoenenmerk Converse, onderdeel van sportgigant Nike, heeft een advertentiecampagne offline gehaald en excuses aangeboden na een golf van kritiek. De beelden riepen volgens critici associaties op met de Ku Klux Klan en met lynchpraktijken.

Nieuwe imagodeuk

Een K-popster in een lange witte rok en een paar sneakers die als opgehangen lijken te bungelen, voor heel wat Amerikanen triggerden de beelden van de laatste online campagne van Converse een collectief trauma. Op sociale media was de ophef zo groot dat het schoenenmerk de campagne intrekt en zijn excuses aanbiedt. Het bedrijf liet weten dat het de beelden niet zo bedoeld had, maar de gevoeligheid van het onderwerp erkent.

Voor Converse betekent het een nieuwe imagodeuk, net nu Kristin Bauer als kersverse Chief Operating Officer de omzet en het imago van het merk moet opvijzelen. Bauer, voormalig leidinggevende bij Foot Locker, trad op 14 september aan en rapporteert rechtstreeks aan de COO van moederbedrijf Nike.

Ooit een symbool van jongeren-, skate- en surfcultuur, worstelt Converse ondertussen al jaren om weer aansluiting te vinden bij de consument. Het merk noteerde dertien opeenvolgende kwartalen van omzetdaling, met in de meest recente kwartalen nog toenemende terugvallen.