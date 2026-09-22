Pieces versnelt in Nederland en België: zeven nieuwe winkels in een jaar tijd

Bestseller-dochter Pieces voert het tempo op in Nederland en België. Het Deense modemerk breidde zijn winkelnetwerk in twaalf maanden uit van vier naar elf vestigingen en plant op 24 september al de volgende opening in Leuven.

Leuven is volgende stop

“De afgelopen twaalf maanden hebben volledig in het teken gestaan van het openen van nieuwe winkels”, zegt Boudewijn Peek, Retail Manager voor de Benelux bij Bestseller, aan FashionUnited. Een jaar geleden telde Pieces nog maar vier eigen winkels in Nederland en België, vandaag zijn dat er al elf. En daar stopt het niet, aldus Peek: “We zijn nog lang niet klaar met groeien.”

De eerstvolgende opening volgt op 24 september in Leuven. In augustus opende Pieces al twee extra winkels: op 13 augustus in Middelburg en op 27 augustus in Maastricht. Het merk wil opnieuw terrein winnen in Nederland en België, met name bij jonge klanten.