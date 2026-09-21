Waarom ook INNO textiel inzamelt: “Eén van onze succesvolste acties”

INNO ziet zijn jaarlijkse textielinzamelactie met Spullenhulp sterk groeien. De warenhuisketen koppelt zo circulaire ambities aan extra winkelverkeer. “We strijden allemaal om de consument, dus als dat op een duurzame en sociale manier kan, is dat alleen maar positief”, zegt Marketing Director Annelien Alaerts.

Empty Your Dressing

Deze septembermaand organiseert INNO voor de zevende keer een grote textielinzamelactie met Spullenhulp/Les Petits Riens. Klanten kunnen kleding, linnengoed en ander bruikbaar textiel inleveren en krijgen daarvoor een waardebon van 5 euro per kilogram. Leden van het loyaliteitsprogramma ontvangen 10 euro.