New Balance daagt Decathlon voor rechter om logo: K of N?

New Balance heeft een rechtszaak aangespannen tegen de Franse sportketen Decathlon. Het logo van de Kiprun hardloopschoenen zou te hard lijken op de iconische “N” van de Amerikaanse schoenenfabrikant.

Verwarring mogelijk?

In de klacht, die is ingediend bij een federaal gerechtshof in Massachusetts, stelt New Balance dat gespiegelde letter “K” op de Kiprun hardloopschoenen van Decathlon lijkt op het beroemde “N”. Dit kan volgens het merk leiden tot verwarring onder consumenten, wat ook zou blijken uit sociale media-uitingen die de gelijkenis van de logo’s benadrukken. Volgens Decathlon echter gaat het onmiskenbaar om een K en niet om een N.

New Balance wil dat Decathlon stopt met de vermeende inbreuk en eist ook een schadevergoeding, waarvan het exacte bedrag niet is gespecificeerd. Het is niet de eerste keer dat New Balance juridische stappen onderneemt om zijn merk te beschermen: het bedrijf spande al vergelijkbare rechtszaken aan tegen merken als Michael Kors en Nautica. Dat leidde tot schikkingen.