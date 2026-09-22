Puma herschikt Europese directie

Puma heeft zijn Europese directie herschikt. De Nederlander Fokko de Rooij wordt per 1 oktober directeur voor Europa, terwijl Daniel Pustina met onmiddellijke ingang de leiding neemt over Centraal-Europa.

Lange loopbaan bij Nike

Als directeur Europa rapporteert Fokko de Rooij aan CEO Arthur Hoeld, die tijdelijk de taken van de Chief Commercial Officer op zich heeft genomen totdat een opvolger voor die functie wordt aangekondigd, meldt het bedrijf in een persbericht. De nieuwe Europese topman werkte tot 2025 voor Nike, en was sinds zijn vertrek onafhankelijk adviseur voor CEO’s en raden van bestuur in de sportartikelen- en mode-industrie.