Mud Jeans maakt doorstart met nieuwe eigenaar

Het failliete duurzame Nederlandse jeansmerk Mud Jeans heeft een overnemer gevonden: het is ondernemer Nick de Ronde Bresser, die vorig jaar ook een doorstart maakte met het failliete schoenenmerk Van Lier.

“Mud is back”

De curator van Mud Jeans, het circulaire merk dat begin augustus failliet ging als gevolg van een hoge schuldenlast, heeft de voorraden, merkrechten, website en domeinnamen eerder deze maand voor 255.000 euro verkocht aan het bedrijf N5 Holding, het bedrijf van Nick de Ronde Bresser, die vorig jaar ook een doorstart maakte met het failliete schoenenmerk Van Lier. Dat blijkt uit het faillissementsverslag. De webshop is intussen weer live: “Mud is back, built better”, meldt de startpagina.

Mud Jeans, opgericht in 2012, pionierde met jeans van gerecycled katoen, introduceerde reparatie- en terugnamediensten voor die gangbaar werden en wilde zo aantonen dat circulariteit daadwerkelijk haalbaar is in de modesector. De historische schuldenlast bleek echter te zwaar voor het bedrijf, en door de recente hittegolven was de vraag naar jeans de afgelopen maanden lager dan verwacht.