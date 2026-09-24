JBC-moeder laat Jordy Arthur Vaesen jeansmerk HNST nieuw leven inblazen

Claes Retail Group, moeder van onder andere JBC en CKS, herlanceert het Belgische jeansmerk HNST. Influencer en ontwerper van de sterren Jordy Arthur Vaesen wordt creatief directeur, en moet van het duurzame nichemerk een breed gedragen label maken – in alle betekenissen.

Babykoe die moet groeien

Na de overname van HNST door CRG in 2024 was het even zoeken. Duurzaamheidsmanager Anaïs Claes zei naar aanleiding van de RetailDetail Night vorig jaar al dat de groep zocht naar betere aansluiting bij de klanten: de circulaire jeansbroeken moesten betaalbaar blijven, om “duurzame keuzes mainstream te maken“. “Democratisering van duurzaamheid, dát is onze taak”, klonk het toen.