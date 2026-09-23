Mertens, de oudste schoenenwinkel van België, sluit na 299 jaar

Mertens Schoenen, de oudste familiale schoenwinkel van België, sluit eind juni de deuren in de Leuvense Mechelsestraat. Isabelle Mertens (61) en Erik Meulemans (62) hebben een overnemer gevonden voor hun zaak, die sinds 1728 in handen is van dezelfde familie. Maar wie is de mysterieuze overnemer?

Sector in verval

“Wij weten echt niet hoelang u onze schoenen kan dragen, wij bestaan pas 299 jaar”, luidde tot voor kort de ludieke slogan van schoenenwinkel Mertens. Vandaag is het antwoord wel geweten: na 299 jaar valt het doek. De sluiting is het resultaat van een combinatie van factoren: de huidige uitbaters zijn inmiddels in de zestig, en de volgende generatie stapt niet in.