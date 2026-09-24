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Geschreven door Pauline Neerman
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Vinted als “serieuze business”: hoe tweedehandsverkopers steeds grotere concurrenten worden voor de retail

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Mode24 september, 2026

De tweedehandsmarkt professionaliseert in snel tempo. Particuliere verkopers bouwen hun hobby uit tot een volwaardige retailactiviteit, spreiden hun aanbod over meerdere platformen en zoeken steeds professioneler naar voorraad. Zo schuiven ze op richting het terrein van gespecialiseerde tweedehandsketens en andere professionele retailers.

Vintage reseller, een voltijdse job

Er ontstaat een nieuwe laag tussen de occasionele Vinted-verkoper en de klassieke tweedehandsretailer: steeds meer platformverkopers werken als kleine, maar veelal onzichtbare winkels. Ze kopen gericht in, volgen trends, gebruiken verschillende verkoopkanalen en moeten voortdurend nieuwe voorraad vinden. Dat blijkt uit het State of Resale Report van Fleek. Het groothandelsplatform voor tweedehandsmode ondervroeg 339 actieve verkopers in 22 landen en combineerde die antwoorden met eigen zoek- en verkoopdata.

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