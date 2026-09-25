Pieces opent in Leuven: 45 winkels in België en Nederland in het vizier

Pieces zet (opnieuw) in op eigen winkels. Het Bestseller-merk opende donderdag een nieuwe vestiging in Leuven, al de twaalfde in de Benelux in een jaar tijd, en mikt uiteindelijk op een twintigtal winkels in België. Wijnegem staat met stip bovenaan het verlanglijstje.

Van accessoires naar volwaardig modemerk

De nieuwe winkel in de Diestsestraat is de tweede Belgische vestiging en de twaalfde van Pieces in de Benelux. Een jaar geleden telde de keten er nog maar vier. Daarmee maakt het merk een opvallende comeback in fysieke retail.