Armani start gesprekken met LVMH, L’Oréal en EssilorLuxottica over minderheidsbelang

Binnen enkele weken vat Armani gesprekken aan met LVMH, L’Oréal en EssilorLuxottica over de verkoop van een initieel minderheidsbelang van 15%. Mogelijk wordt die participatie netjes verdeeld over alle drie de bedrijven.

Nog geen definitieve beslissing

Volgens het testament van Armani moet een eerste belang van 15% binnen 12 tot 18 maanden na zijn overlijden worden verkocht, waarna er een grotere verkoop of een beursnotering kan volgen. De topman had LVMH, L’Oréal en EssilorLuxottica als voorkeurskopers aangewezen, maar liet de deur open voor andere investeerders van gelijkwaardig niveau.