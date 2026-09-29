Europese pakjestaks raakt Shein hard: prijzen omhoog, winst halveert

De nieuwe Europese heffing op goedkope pakjes raakt Shein vol in zijn prijsmodel: de operationele winst halveerde in de eerste jaarhelft. De Chinese modegigant verhoogt zijn prijzen, snoeit in reclame en bouwt ondertussen een Europees logistiek netwerk uit.

Europese omzet krijgt klap

Sinds 1 juli heft de Europese Unie 3 euro op elk verschillend type product in kleine e-commercezendingen van buiten de EU. En dat voelt Shein: in Europa daalde de omzet in het tweede kwartaal met 13,9% tot 3,8 miljard dollar (3,2 miljard euro). De e-commercereus begon zich zelfs al voor de invoering voor te bereiden: in het tweede kwartaal verhoogde het bedrijf zijn Europese prijzen en verminderden de reclame-uitgaven.