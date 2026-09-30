Vierde kwartaal boost het vertrouwen bij Pepco: groeiend succes in middenklasse

Pepco scherpt zijn winstverwachting aan na een sterk vierde kwartaal. De discountketen rekent nu op een hogere nettowinst en verwacht ook aan de bovenkant van zijn omzetdoel uit te komen. Vooral in middenklassemarkten trekken consumenten steeds meer richting discounters.

“We zijn er voor de uitdagingen”

Pepco verwacht dat de onderliggende nettowinst in het boekjaar dat donderdag afloopt met meer dan 60% stijgt. Eerder mikte het bedrijf nog op een groei van meer dan 50%. Voor de omzet rekent de keten op meer dan 4,5 miljard euro, goed voor de bovenkant van de eerder afgegeven groeivork van 6% tot 8%.