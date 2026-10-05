Hoe afslankmedicatie het koopgedrag van modeshoppers verandert

Het toenemend gebruik van afslankmiddelen heeft een blijvende impact op de mode-industrie en de modehandel. Gebruikers die afvallen kopen nieuwe kledij in kleinere maten, maar retailers mogen shoppers met grotere maten nu niet in de steek laten.

Verschuivend koopgedrag

Nu steeds meer mensen afslankmedicijnen als Ozempic of Mounjaro gebruiken, is het effect niet alleen zichtbaar in de supermarktschappen, waar het aanbod caloriearme, voedzame en eiwitrijke maaltijden toeneemt, of bij schoenmakers die een spectaculaire stijging zien in de vraag naar bijkomende gaatjes in broeksriemen. Ook modewinkels ervaren een verschuiving in het koopgedrag.