Damart trekt naar de Franse supermarkten

Damart waagt zich voor het eerst buiten zijn eigen winkelnetwerk. Het Franse modemerk brengt zijn thermisch ondergoed naar meer dan 1.100 verkooppunten van onder meer Carrefour, E.Leclerc, Coopérative U en La Halle. Daar hoopt de keten een jonger publiek te vinden.

Van 150 naar 1.100 verkooppunten

Vanaf oktober ligt Damart voor het eerst in de Franse grootdistributie. De stap vergroot het bereik van het merk fors: Damart telt zelf 150 winkels, waarvan 95 in Frankrijk, maar krijgt er via de nieuwe distributiepartners in één klap meer dan 1.100 verkooppunten bij.