Asos bevestigt dat hackers de app binnendrongen

Asos bevestigt dat hackers de app van de moderetailer misbruikten voor een publieke afpersingspoging, een zeldzame aanpak in cyberaanvallen. De kledingwebshop spreekt over mogelijke toegang tot basisgegevens, maar ziet voorlopig geen impact op betaalkaartgegevens of wachtwoorden.

Onrust bij klanten, bereik nog onduidelijk

Asos onderzoekt een cyberaanval op externe platforms nadat hackers dinsdagochtend een melding via de app verstuurden. In die pushmelding richtten de aanvallers zich rechtstreeks tot de functionaris voor gegevensbescherming en de IT-teams van de retailer. Asos zegt dat mogelijk enkele basisgegevens van klanten zijn ingezien, maar dat betaalkaartgegevens en accountwachtwoorden volgens het bedrijf niet getroffen zijn.