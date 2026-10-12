Nederlandse familieholding neemt Belgische PaperMints over

PaperMints komt volledig in handen van Granville, de familieholding achter de Nederlandse Mignot & de Block-groep. De nieuwe eigenaar wil de Belgische producent van ademverfrissers sneller internationaal laten groeien en neemt meteen ook de distributie in de Benelux over.

Twee decennia ademverfrissers

Granville heeft een overeenkomst gesloten om alle aandelen van PaperMints over te nemen. Financiële details over de transactie maken de partijen niet bekend. PaperMints behoudt na de overname zijn merk, positionering en huidige managementteam.

Het Belgische bedrijf verkoopt al meer dan twintig jaar suikervrije ademverfrissers, waaronder CoolCaps-capsules en Breath Strips. Via distributeurs vinden die producten inmiddels hun weg naar meer dan 70 landen. PaperMints laat het grootste deel van zijn assortiment in Japan produceren.

Nieuwe markten en kanalen

De overname moet PaperMints vooral extra commerciële slagkracht geven. Sinds oktober verzorgt Mignot & de Block de distributie van het merk in de Benelux. In eerste instantie willen de bedrijven daar de positie van PaperMints versterken. Daarna mikken ze gefaseerd op nieuwe internationale markten en verkoopkanalen, waaronder retail, gespecialiseerde distributie, horeca en e-commerce.

Mignot & de Block dateert uit 1858 en behoort tot de oudste Nederlandse familiebedrijven. De onderneming ontwikkelt en distribueert onder meer vloeipapier en filters en is vooral bekend van het merk Mascotte. Met PaperMints stapt de groep in een nieuwe categorie consumentenproducten.