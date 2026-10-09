Carrefour verkoopt 35 winkels in Frankrijk en Spanje

Carrefour maakt de verkoop bekend van een vastgoedportefeuille van 35 winkels in Frankrijk en Spanje aan een vastgoedinvesteerder. Het gaat om een zogenaamde een sale-and-leaseback-transactie waarbij de retailer de winkels blijft uitbaten.

Waarde: 290 miljoen euro

Carrefour verkoopt 26 Carrefour Market-supermarkten en 6 hypermarkten in Frankrijk en 3 hypermarkten in Spanje aan een joint venture tussen Atrato en GIC, een toonaangevende wereldwijde belegger, in de vorm van een sale-and-leaseback-transactie. De totale nettoverkoopwaarde van de transactie bedraagt ongeveer 290 miljoen euro, zegt de retailer in een persbericht.

De Franse groep zal al deze winkels zonder onderbreking blijven exploiteren. De nieuw afgesloten huurovereenkomsten, met een initiële looptijd van 12 jaar — waaronder een vaste, niet-opzegbare verbintenis van 10 jaar — waarborgen de operationele flexibiliteit die nodig is voor de exploitatie van de winkels. Deze transactie sluit aan bij de strategie waarbij het bedrijf zijn vastgoedactiva te gelde wil maken, zoals al aangekondigd in het strategisch plan Carrefour 2030.