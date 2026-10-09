Deal McCormick en Unilever stapje dichterbij: VS akkoord, nu VK nog

McCormick heeft in de Verenigde Staten een belangrijke hindernis genomen in de geplande overname van de voedingsactiviteiten van Unilever. Al ligt de transactie nog niet definitief vast, omdat de Britse mededingingsautoriteit de deal wel nog verder onderzoekt.

Britse toets loopt door

De Amerikaanse Federal Trade Commission beëindigde op 5 oktober vervroegd de antitrustwachttijd die onder de Hart-Scott-Rodino Act geldt. Zo’n vervroegde beëindiging komt er wanneer de beoordelende instanties oordelen dat een deal de concurrentie waarschijnlijk niet wezenlijk zal verminderen. Daarmee zetten McCormick en Unilever een volgende stap naar de bundeling van hun portefeuilles in sauzen, smaakmakers en kruiden.