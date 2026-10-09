Luxepatissier Wittamer krijgt 3,8 miljoen euro vers kapitaal voor sanering en expansie

De eigenaars van de Brusselse patissier Wittamer pompen 3,8 miljoen euro in het bedrijf. Met het verse kapitaal wil de hofleverancier zijn balans herstellen, nieuwe winkels openen en een nieuw productieatelier bouwen.

Twee nieuwe winkels

Wittamer krijgt een nieuwe financiële injectie van zijn aandeelhouders Jean-Claude Marian en Carlos De Meester, bericht De Tijd. De investering komt op een belangrijk moment: de patissier sloot 2025 af met een omzetdaling van 11%, een negatief eigen vermogen van 1 miljoen euro en meer dan 1 miljoen euro aan overgedragen verliezen.

De kapitaalverhoging moet niet alleen die financiële erfenis aanpakken. Wittamer wil tegelijk opnieuw groeien. CEO Laurent Baert (ex-Carrefour) werkt aan een vernieuwd assortiment, een sterkere merkpositionering en de uitbreiding van het klantenbestand. De eerste tekenen wijzen volgens het bedrijf op herstel: in het voorbije derde kwartaal lag de omzet al 19% hoger.

Wittamer telt momenteel drie Belgische vestigingen, maar daar komen nog winkels in Waterloo en Etterbeek bij. Daarnaast investeert het bedrijf 1,5 miljoen euro in een nieuw productieatelier van 1.800 vierkante meter in Evere, vlak bij de NAVO-zetel. Het nieuwe complex moet de verdere expansie ondersteunen, ook in het buitenland. Zo dragen in Japan al 23 verkooppunten de naam Wittamer.