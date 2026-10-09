Colruyt Group bevestigt gesprekken met Carrefour over Franse grossier Codifrance

Colruyt Group voert inderdaad exclusieve onderhandelingen met Carrefour over een mogelijke verkoop van zijn Franse groothandelsactiviteit Codifrance, die zowat 3.000 buurtwinkels belevert. Daarmee bevestigt de retailer eerdere geruchten.

“Geen garantie”

De berichtgeving van de Franse onderzoekswebsite La Lettre vorige week, die door de betrokken bedrijven als “een gerucht” werd afgedaan, blijkt dan toch minstens gedeeltelijk correct: Colruyt Group onderhandelt exclusief met Carrefour over een verkoop van zijn Franse dochteronderneming Codifrance. “Het aangaan van exclusieve onderhandelingen houdt geen garantie in dat er een akkoord wordt gevonden tussen de partijen en dat de transactie effectief zal worden gerealiseerd”, waarschuwt het persbericht wel. Of Carrefour inderdaad 155 miljoen euro op tafel wil leggen, blijft een vraagteken.

Een verkoop moet volgens Colruyt het groeipotentieel van Codifrance maximaal benutten. Het bedrijft levert droge voeding, verse producten en diepvriesproducten aan ruim 800 geaffilieerde winkels van de eigen formules Panier Sympa, Épi Service en VivÉco en de licenties Coccinelle en Coccimarket. Daarnaast belevert Codifrance zowat 2.200 andere zelfstandige winkeliers, verspreid over zowat driekwart van het Franse grondgebied. Mede dankzij de overname van Degrenne Distribution in juli 2023 groeide het bedrijf fors, naar een omzet van ongeveer 310 miljoen euro in boekjaar 2025/26. Maar op de Franse markt is een consolidatiebeweging bezig, waarbij Colruyt Group een aantal maanden geleden haar Franse geïntegreerde retailactiviteiten al verkocht.