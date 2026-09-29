“Carrefour betaalt 155 miljoen euro voor Franse buurtwinkeltak van Colruyt Group”

Volgens het Franse onderzoeksmedium La Lettre staat Carrefour op het punt om Codifrance over te nemen, de dochteronderneming van Colruyt Group die buurtwinkels als Coccinelle en Coccimarket bevoorraadt.

3.000 buurtwinkels

155 miljoen euro zou Carrefour willen betalen voor de centrale Codifrance, de Franse groothandel van Colruyt Group die een netwerk van zowat 3.000 kleinere buurtwinkels bedient, waarvan er zo’n 700 actief zijn onder uithangborden als Coccinelle, Coccimarket, Panier Sympa, VivÉco en Épi Service. De retailer zou de 500 medewerkers en twee logistieke vestigingen overnemen.

Het nieuws komt van de doorgaans goed geïnformeerde website La Lettre. Codifrance, de enige overblijvende activiteit van Colruyt Group in Frankrijk na de verkoop van zijn Franse supermarkten, staat voor een omzet van 310 miljoen euro.

Carrefour zou met de overname zijn positie in het segment van de buurtwinkels willen versterken, zegt La Lettre. Ook Intermarché zou interesse hebben getoond voor de grossier, maar Carrefour biedt meer. Bovendien kan Carrefour met deze overname zijn eigen franchisenemers verhinderen om zich buiten de groep om goedkoper te bevoorraden bij Codifrance, een praktijk die blijkbaar gangbaar is. Op de officiële bevestiging van de deal is het nog wachten.