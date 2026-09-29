Albert Heijn vervangt Delhaize in Lommel

Nog voor het einde van het jaar opent Albert Heijn een supermarkt in Lommel. De retailer neemt er een pand in gebruik dat tot februari nog door een Delhaize-ondernemer werd uitgebaat. Daarmee komt de retailer op vijf winkelopeningen in België dit jaar.

Naar 91 vestigingen

In februari kwam de Delhaize supermarkt in Lommel leeg te staan, nadat de ondernemer ermee ophield. Al snel deden geruchten de ronde dat Albert Heijn het pand zou overnemen, en dat is nu ook officieel. De zoektocht naar medewerkers is gestart en de werken in het pand zijn begonnen, met het oog op een opening in de eerste helft van december. Dat bevestigt woordvoerder Ann Maes aan Het Belang van Limburg.

Met deze opening zal Albert Heijn in België het jaar afsluiten met 91 vestigingen. Na openingen in Wilrijk en Haacht eerder dit jaar openen er dit najaar nog winkels in Bilzen (op 14 oktober), in Machelen (een XL-vestiging op de voormalige Makro-site, op 28 oktober) en dus ook in Lommel.