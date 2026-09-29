Datalek bij leverancier treft Carrefour Frankrijk

Carrefour waarschuwt Franse klanten voor een datalek bij een externe leverancier. Via bezorgplatform Shipup kregen aanvallers mogelijk toegang tot namen, e-mailadressen en telefoonnummers. Ook andere Franse retailers blijken getroffen.

Domino-effect in Franse retail

Carrefour heeft begin september een aantal klanten in Frankrijk geïnformeerd over een beveiligingsincident bij een externe dienstverlener. Daarbij konden voor- en achternamen, e-mailadressen en telefoonnummers worden buitgemaakt. Volgens Carrefour zijn geen wachtwoorden of bankgegevens gelekt.

De supermarktgroep noemt de betrokken leverancier niet bij naam. De Franse gespecialiseerde website Cyberattaque.org koppelt het incident echter aan Shipup, een platform dat webwinkels gebruiken voor pakketopvolging en communicatie na een online aankoop. Ook retailers als Aroma-Zone en warenhuisketen Printemps maken immers gebruik van het platform en werden recent getroffen. Shipup werkt voor meer dan 700 merken.

Bij Carrefour zijn er geen aanwijzingen dat de eigen webshop, klantenaccounts of interne systemen werden gehackt. Het gaat om persoonsgegevens die de retailer aan zijn dienstverlener had doorgegeven voor bezorgcommunicatie. Carrefour raadt zijn Franse klanten aan extra waakzaam te zijn voor verdachte e-mails en sms-berichten. Hoeveel klanten precies getroffen zijn, maakt de retailer niet bekend.

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