Aldi verhoogt de ambities met thuisbezorgen

In het VK gaat Aldi een samenwerking aan met Deliveroo voor het snel bezorgen van boodschappen, in Duitsland haalt moederbedrijf Aldi Süd een voormalig manager van Amazon en Rohlik aan boord om de e-commerceactiviteiten verder uit te bouwen.

Bezorgers doen het werk

Omwille van de hoge logistieke kosten was e-commerce tot nu toe voor de meeste discounters geen optie, maar bij Aldi Süd lijkt er op dit vlak nu toch wel één en ander te bewegen. In Groot-Brittannië gaat de retailer samenwerken met Deliveroo. Klanten zullen ongeveer 2.000 Aldi-producten via de Deliveroo-app kunnen bestellen. De dienst “Shop & Deliver” wordt vanaf dinsdag 6 oktober in acht winkels getest. Een landelijke lancering staat gepland voor begin 2027.