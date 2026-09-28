Colruyt vernieuwt duurzaam spaarprogramma

Terwijl de Green-score een onafhankelijke certificering krijgt, geeft Colruyt Group het spaarprogramma in zijn app een nieuwe naam: met “Elke stap telt” wil de retailer duurzame keuzes sterker aanmoedigen.

Sterkere geloofwaardigheid

Het spaarprogramma in de Xtra-app van Colruyt Group heet voortaan “Elke Stap Telt”. Klanten kunnen punten sparen wanneer ze voor producten kiezen met een Green-score A+, A of B. Die punten kunnen ze omruilen voor gratis producten, een dagpas bij fitnessketen Jims of een gratis webinar, maar ze kunnen er ook een goed doel van Colruyt Group Foundation mee steunen. Vorig jaar steunden klanten zo meer dan 65.000 keer de diverse goede doelen, meldt de retailer, die naar eigen zeggen positief gedrag wil aanmoedigen en duurzame keuzes tastbaarder wil maken voor klanten. ​

Al sinds 2021 helpt de Green-score (vroeger gekend als Eco-score) consumenten om de milieu-impact van producten in hun supermarkt te vergelijken. Het keurmerk, dat ontwikkeld werd door een internationaal consortium en waarvoor Colruyt Group een licentie heeft in België, geeft producten scores van A+ to F op basis van een levenscyclusanalyse en en verschillende aanvullende criteria. Het is al zichtbaar op meer dan 4.800 huismerkproducten en 11.000 nationale merkproducten. ​

Vanaf eind september voldoet de Green-score aan de nieuwe wettelijke vereisten voor milieulabels, in het kader van de Europese EmpCo-wetgeving. Dat versterkt de geloofwaardigheid van het label, zegt Colruyt.