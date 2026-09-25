[Filet Pur] Eindeloos geëmmer

Nogal wat mensen vonden dat ze recht op lamenteren hadden afgelopen week: onder hen Nederlandse foodfabrikanten, Belgische jeneverstokers, een gekwetste royalty, een gevallen topman en van fraude verdachte vakkenvullers. Maar hoor je Filet Pur mekkeren?

Jammerklacht

Pas op, niet iederéén zette het de afgelopen dagen op een brommen, jammeren, jeremiëren, zagen, zeuren of kankeren. Hoorde je bijvoorbeeld niet foeteren: Lieven Vanlommel van Foodmaker, die niemand minder dan Vincent Kompany voor zijn kar met pastasalades wist te spannen. Of Nathalie Lambrechts van Gimber, dat eindelijk winst maakt. Om nog te zwijgen van AB InBev, dat er amper 200 miljoen euro per jaar voor over heeft om zijn rivaal Heineken uit de Champions League te knikkeren. Maar verder? Eindeloos geëmmer dat het een aard had.