Opnieuw recordwinst voor internationale tak Lidl

De internationale activiteiten van Lidl hebben opnieuw een sterke omzet- en winstgroei geboekt in het afgelopen boekjaar. De discounter blijkt de stijgende kosten goed onder controle te houden.

Ondanks dalende brutowinstmarge

In het boekjaar 2025/26, dat eindigde op 28 februari, groeiden de internationale activiteiten van Lidl met 8,34% naar een omzet van 102,6 miljard euro. De EBIT groeide van 4 naar 4,4 miljard en de nettowinst van 2,3 naar 2,7 miljard euro. Dat blijkt uit zopas gepubliceerde cijfers van de Lidl Stiftung, de holding die de internationale activiteiten van de discountketen overkoepelt en goed is voor zowat 70% van de totale omzet van de retailer, die 140,2 miljard bedraagt. Grote landen als Duitsland en Frankrijk zitten namelijk niet in deze cijfers.