Lidl Nederland legt lat voor biologisch hoger richting 2030

Lidl Nederland wil het aandeel biologische producten in de verscategorieën fors opvoeren. Tegen 2030 moet 12% van het verkochte volume aardappelen, groenten en fruit biologisch gecertificeerd zijn. Voor verse vloeibare zuivel van het eigen merk mikt de discounter op 10%.

Vraag naar biologisch vergroten

De nieuwe doelstellingen moeten Lidl meer schaal geven in biologische voeding. De supermarkt kiest bewust voor categorieën met grote verkoopvolumes, zodat een hoger biologisch aandeel ook effect heeft op de afzet van boeren en telers. “We willen biologisch niet alleen aanbieden, maar écht onderdeel maken van de dagelijkse boodschappenmand”, zegt sustainability specialist Imre ter Hedde. “Door ambities te stellen op grote categorieën zoals AGF en vloeibare zuivel, sturen we op meetbare impact. We bieden onze klanten betaalbare biologische producten én geven langetermijnperspectief aan onze boeren en telers.”