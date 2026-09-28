Aldi België wil meer shoppers verleiden met exclusieve app-promoties

Gebruikers van de Aldi-app krijgen voortaan elke week een tiental exclusieve extra promoties aangeboden, bovenop de reguliere wekelijkse aanbiedingen. Binnen Aldi Nord fungeert België als testmarkt voor initiatieven rond getrouwheidsprogramma’s.

Focus op vers en huismerken

Elke week zal Aldi voortaan een tiental promoties aanbieden, exclusief voor gebruikers van de app. De focus ligt op verse groenten en fruit, vers vlees, verse vis en producten onder een Aldi-huismerk. Deze extra promoties komen bovenop de wekelijkse aanbiedingen. Ze worden automatisch verrekend als een klant zijn app scant. Het is een volgende stap in de uitbouw van het getrouwheidsprogramma dat Aldi vorig jaar in alle Belgische winkels lanceerde. Klanten kunnen punten verzamelen die ingeruild worden voor gratis producten of extra kortingen.

“Ons getrouwheidsprogramma wordt zeer goed ontvangen. Steeds meer klanten maken er een gewoonte van om de Aldi-app te scannen tijdens hun winkelbezoek. We zijn daarom op zoek gegaan naar manieren om onze trouwste klanten nog meer te belonen en potentiële nieuwe gebruikers te overtuigen”, zegt ​Isabel Henderick, directeur marketing en communicatie bij Aldi België. Een onderzoek van iVOX in opdracht van Aldi eerder dit jaar leert immers dat driekwart van de Belgen vooral directe kortingen aan de kassa verwacht binnen zijn getrouwheidsprogramma. Daar geeft de retailer nu gevolg aan.

Klanten worden via uiteenlopende kanalen geïnformeerd over de extra promoties: in de wekelijkse folder, via de website en nieuwsbrief, in de winkel op het digitaal prijsetiket, op de sociale mediakanalen en via de app. Binnen de Aldi Nord Group fungeert België als testmarkt voor initiatieven rond getrouwheidsprogramma’s. Op de Duitse thuismarkt voert de discounter opmerkelijk genoeg campagne tégen getrouwheidsapps.