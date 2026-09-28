“Albert Heijn heeft in Vlaanderen Lidl al ingehaald”

Albert Heijn zal dit najaar in België nog twee supermarkten openen, om de kaap van 90 winkels te nemen in het land. De Nederlandse retailer heeft in Vlaanderen intussen Lidl al ingehaald, qua marktaandeel.

Twee openingen in oktober

Eind dit jaar zal Albert Heijn 90 winkels hebben in België, vertelde marketingdirecteur Els Lagrou vorige week op de Retail Marketing Day van RetailDetail, die meer dan 170 marketingprofessionals bijeenbracht in Brussel. Na de recente opening van de 88ste winkel in Haacht, op 8 juli, volgen er in oktober nog twee winkelopeningen: één in Bilzen (dat wordt de negentiende voor franchisepartner Peeters-Govers) en één AH XL op de voormalige Makro-site in Machelen.

Ondanks “slechts” vier winkelopeningen dit jaar zet Albert Heijn zijn steile opgang verder: qua marktaandeel heeft de retailer intussen al Lidl ingehaald in Vlaanderen, toonde Lagrou op een slide die evenwel geen concrete cijfers vermeldde. Maar de belangrijkste KPI in marketing is toch de vraag of je merk gemist zou worden als het er niet meer was, zegt ze. Daarop toonde ze beelden van de ongezien massale belangstelling bij de opening in Leuven, waar Albert Heijn jaren afwezig was omdat het er na de fusie met Delhaize een winkel moest afstoten.

Een volledig verslag van de Retail Marketing Day lees je hier.