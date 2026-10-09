Prijsconflict met Coca-Cola leidt tot lege rekken bij Aldi Duitsland

Bij Aldi in Duitsland raken de voorraden van Coca-Cola in verschillende winkels uitgeput. De discounter heeft de bestellingen tijdelijk stopgezet na een nieuwe prijsverhoging.

Vaste prik

Coca-Cola verhoogde zijn afzetprijzen in Duitsland per 1 september gemiddeld met ongeveer 3,5%. Netto en Lidl hebben die hogere prijs al doorgevoerd, meldt Lebensmittel Zeitung, maar Aldi verkoopt de resterende voorraad nog voor 1,59 euro. Momenteel liggen de leveringen aan Aldi echter omdat beide partijen nog over de nieuwe voorwaarden onderhandelen.