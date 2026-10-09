België - NL
België - NL
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Geschreven door Stefan Van Rompaey
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Krijgt Colruyt 18 Belgische Carrefour-supermarkten in ruil voor Codifrance?

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Food9 oktober, 2026

Details over de mogelijke verkoop van Codifrance, de Franse grossiersactiviteit van Colruyt, aan Carrefour zijn niet bekend, maar volgens een Franse nieuwsbrief zouden er ook 18 Belgische Carrefour-winkels van eigenaar wisselen. De retailer ontkent.

Ongerustheid

Vanochtend bevestigde Colruyt Group een gerucht dat al meer dan een week circuleert: de Belgische retailer voert exclusieve onderhandelingen met Carrefour over de verkoop van Codifrance, een grossier die zowat 3.000 buurtwinkels bevoorraadt en die de laatste overgebleven activiteit vormt van Colruyt in Frankrijk.

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