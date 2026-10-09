[Filet Pur] Van moetens

Foodretail is bepaald geen biljartwedstrijd, maar met valsspelen kom je al een heel eind en loze geruchten blijken vaker waar dan je denkt. Filet Pur ontdekt dat het al is beginnen vriezen, bovendien. Bij u nog niet?

Mond voorbijgepraat

Hij komt eraan hoor, die Frexit. Voor de vorm deden ze het eerst nog af als het zoveelste loze gerucht, maar vanochtend landde de officiële bevestiging in de mailbox. Dat was van moetens, want de heer Alexandre Bompard, voor wie België sowieso quantité négligeable is, had gisteravond zijn mond voorbijgepraat tegenover de collega’s van LSA. Dus inderdaad: Codifrance, de laatste activiteit van Colruyt Group in Frankrijk, vliegt straks de deur uit, richting Carrefour.