Groot cyberincident bij Ahold Delhaize: Albert Heijn, Etos en Gall & Gall lamgelegd

(update) Sinds zondag kampt Ahold Delhaize, het moederbedrijf van onder meer Albert Heijn en Delhaize, met wat het een “grootschalige IT-storing” noemt. De websites en apps zijn onbereikbaar, online bestellingen kunnen niet worden afgehandeld en in de fysieke winkels zijn de prijzen van vorige week nog zichtbaar op de schappen. Ook bij Delhaize zijn er achter de schermen storingen.

Systemen uit voorzorg uitgeschakeld

De storing, die door het concern wordt omschreven als een “IT-incident” of “beveiligingsprobleem”, heeft ertoe geleid dat een reeks systemen uit voorzorg zijn uitgeschakeld. Hierdoor zijn in de Benelux de websites, loyaltysystemen en mobiele applicaties van Albert Heijn, Etos en Gall & Gall tijdelijk niet beschikbaar. Ook de klantenservice is moeilijk bereikbaar.