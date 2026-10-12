Mars ziet boodschappenlijst verdwijnen: AI neemt routineaankopen over

Consumenten zullen hun dagelijkse boodschappen steeds vaker overlaten aan digitale assistenten, terwijl fysieke winkels juist meer moeten inzetten op beleving en ontdekking. Dat voorspelt Mars op basis van onderzoek naar ruim 180.000 databronnen.

Twee verschillende werelden

Mars verwacht dat de manier waarop consumenten winkelen de komende tien jaar uiteenvalt in twee werelden. Kunstmatige intelligentie neemt routinematige aankopen, zoals de voorraadkast aanvullen, steeds verder over. Winkels en digitale verkoopkanalen moeten zich daarentegen ontwikkelen tot plekken waar consumenten nieuwe producten ontdekken en entertainment zoeken.