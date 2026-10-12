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Geschreven door Pauline Neerman
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Koelkasten slaan op hol in Franse supermarkten door cyberaanval

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Food12 oktober, 2026
Shutterstock.com

Terwijl bij Ahold Delhaize de boel platligt omwille van een beveiligingscrisis, blazen in Frankrijk de koelinstallaties van voedingswinkels plots massaal warme lucht. Hackers zijn er binnengedrongen in de (verouderde) software van een koelkastleverancier.

Tot 50 graden

Volgens de eerste berichten trof de aanval zo’n 150 supermarkten van Intermarché. Ook E.Leclerc en Système U melden problemen, al blijft de precieze omvang daar voorlopig onduidelijk. De getroffen technologie komt bovendien voor bij tal van zelfstandige voedingswinkels, waaronder slagerijen.

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