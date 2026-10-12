Colruyt Group biedt zelfscan straks in 200 winkels aan

Colruyt Group versnelt de uitrol van zelfscankassa’s. Inmiddels beschikken 150 winkels van Okay (City), Spar en Bio-Planet over self-checkout. Nog dit jaar komen daar 51 winkels bij.

Doel: 200 in 2026

Colruyt Group begon in 2024 met de uitrol en heeft inmiddels 454 zelfscankassa’s geïnstalleerd in 150 winkels. Het bedrijf plant voor de rest van 2026 nog eens 51 extra winkels en wil de uitrol in 2027 voortzetten. Zo krijgt zelfscan snel een grotere plaats binnen het winkelpark van de groep, zij het vooralsnog alleen bij Okay, Okay City, Spar Colruyt Group en Bio-Planet.

Vooral klanten met kleinere boodschappen maken volgens de retailer graag gebruik van de formule. Toch kunnen klanten ook altijd voor een klassieke bemande kassa kiezen. Colruyt Group houdt bovendien vast aan zijn eigen aanpak: de zelfscanzones hebben geen uitgangspoortjes en steunen op vertrouwen in de klant. In de zone staat wel altijd een medewerker klaar om te helpen.